Politie zoekt getuigen van winkeldiefstal: wie herkent de verdachten ? Toon Verheijen

13 juli 2020

De Politie Regio Turnhout heeft een opsporingsbericht verspreid waarbij het opzoek gaat naar tips om de identiteit te weten te komen van twee verdachten die op 6 juli een winkeldiefstal pleegden. Ze gingen in een supermarkt in Turnhout voor een aanzienlijk bedrag aan multimediamateriaal aan de haal. De verdachten, die een mondmasker droegen, werden gefilmd door een bewakingscamera. Indien je ze herkent, kan je dit laten weten via het mailadres opsporingen@politieregioturnhout.be