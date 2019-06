Politie zoekt getuigen van wel erg vulgair vandalisme Jef Van Nooten

15 juni 2019

14u34 52 Turnhout Vandalen hebben in de Korte Gasthuisstraat in Turnhout een woning beklad met schunnige opschriften en afbeeldingen. De politie is op zoek naar getuigen.

De gevel van de woning in de Korte Gasthuisstraat stond vrijdagochtend plots vol met zwarte verf. De dader heeft de woning ‘versierd’ met een vijftal tekeningen van het mannelijke geslachtsdeel. Elders op de gevel werden opschriften achter gelaten zoals ‘vuile rukker’, ‘vuil ventje’, ‘pedo’ en ‘drie keer betrapt’. Ook het rolluik van de woning moest er aan geloven. “We zijn op zoek naar getuigen die in de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 juni iets verdachts hebben gezien in de Korte Gasthuisstraat in Turnhout”, klinkt het bij de politie in Turnhout. Daar werd die nacht of in de vroege ochtend de gevel van een woning beklad met zwarte verf. Er werden schunnige afbeeldingen en opschriften op de gevel aangebracht.”

Wie iets verdachts heeft gezien of weet wie deze opschriften heeft aangebracht, kan dit melden bij de politie in Turnhout via het gratis nummer 0800 25 101 (optie 1) of via mail naar opsporingen@politieregioturnhout.be.