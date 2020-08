Politie zoekt eigenaars van juwelen en muntstukken gevonden bij leden van internationale oplichtersbende Toon Verheijen

11 augustus 2020

15u30 0

Speurders van het Team Diefstallen van de politie Regio Turnhout zijn op zoek naar de eigenaars van een honderdtal dikwijls antieke juwelen of muntstukken die onlangs zijn aangetroffen tijdens een huiszoeking. Die gebeurde in het kader van een onderzoek naar een internationale oplichtersbende. De bendeleden hielden zich bezig met het opkopen van bontjassen en (antieke) juwelen over heel Europa, maar slaagden erin om nooit een correcte prijs te betalen. Wie één of meerdere juwelen herkent en ze destijds heeft verkocht tijdens zo’n bijeenkomst, wordt gevraagd om contact op te nemen met de collega’s van het team diefstallen bij de Politie Regio Turnhout. Die is te bereiken via 014 40 80 60. Wanneer u onze collega’s contacteert, vermeld u best het nummer dat bij het juweel staat. De lijst kan u hier raadplegen.