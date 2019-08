Politie zoekt eigenaars van gestolen spullen: van wie zijn deze laptop en 17 horloges? Jef Van Nooten

16u42 0 Turnhout De lokale politie in Turnhout is op zoek naar de eigenaars van een laptop en zeventien horloges. De spullen werden aangetroffen tijdens een onderzoek naar diefstallen.

“Tijdens een lopend onderzoek van team diefstallen werden 17 horloges en een lap-op aangetroffen. Op vraag van het parket vragen wij uw hulp om de herkomst van deze voorwerpen te achterhalen”, klinkt het bij de politie. Bij de horloges zitten enkele opvallende exemplaren tussen, dus de kans dat iemand zijn gestolen horloge herkent, is reëel. In dat geval kan je de politie te contacteren op het gratis nummer 0800/25101 (optie1) of een e-mail te sturen naar opsporingen@politieregioturnhout.be.

Foto’s van alle gestolen horloges vind je op de facebookpagina van de politie regio Turnhout.