Politie zoekt dieven van dure laptop Jef Van Nooten

04 februari 2020

12u51 0 Turnhout De politie in Turnhout heeft een opsporingsbericht verspreid voor twee mannen die een winkeldiefstal hebben gepleegd in een elektronicazaak.

“De politie is op zoek naar beide mannen. Ze maakten zich enkele dagen geleden schuldig aan diefstal van een dure laptop in een elektronicazaak in Turnhout”, klinkt het bij de politie.

Wie de mannen herkent, kan dat melden via het gratis nummer 0800/25.101 of via opsporingen@politieregioturnhout.be.