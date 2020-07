Politie zet extra patrouilles in om te controleren op naleving van coronamaatregelen Wouter Demuynck

21 juli 2020

14u27 1 Turnhout De Politie Regio Turnhout zet vanaf dinsdag opnieuw extra patrouilles in. In de zeven gemeenten van de politiezone zullen zij de komende weken toezien op de naleving van alle veiligheidsmaatregelen die van kracht zijn tijdens de coronacrisis.

De bijkomende politieploegen zullen zowel overdag als ’s avonds en in de vroege nacht een extra oogje in het zeil houden in winkelstraten en horecabuurten, maar ook op andere plaatsen waar veel mensen samenkomen.

“Wie de veiligheidsmaatregelen niet respecteert, riskeert niet alleen een boete maar speelt ook met de gezondheid van ieder van ons. Laten we met z’n allen de naleving van de coronamaatregelen nog even volhouden, willen we aan nieuwe opstoot van het coronavirus ontkomen”, klinkt het bij de politie.