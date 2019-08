Politie vuurt rubberen kogels af op man die zelfmoord wil plegen en redt zo leven Jef Van Nooten

01 augustus 2019

22u28 16 Turnhout Opschudding in de Kwakkelstraat in Turnhout donderdagnamiddag. Een twintiger dreigde er uit een raam te springen. Een speciaal interventieteam van de politie schoot hem met rubberen kogels neer zodat hij in het appartement overmeesterd kon worden.

Het waren voorbijgangers die de politie verwittigden. Ze merkten hoe een man in de raamopening van zijn flat stond. De twintiger, een vluchteling uit het Oostblok, dreigde ermee naar beneden te springen om zo een einde te maken aan zijn leven. De politie probeerde op de man in te praten, maar dat had niet het gewenste effect. De lokale politie in Turnhout liet daarop het speciaal interventieteam naar de Kwakkelstraat komen. “Op een bepaald moment werd er beslist om de man ‘onschadelijk’ te maken met rubberen kogels. Door de impact van de rubberen kogels, is hij naar de binnenkant van de flat gevallen. Daar kon hij vervolgens overmeesterd worden”, klinkt het bij de politie. Volgens getuigen werden zo’n acht rubberen kogels afgevuurd. “De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De kans is groot dat hij gecolloqueerd zal worden”, aldus nog de politie.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.