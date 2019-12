Politie verspreidt opsporingsbericht voor winkeldief Toon Verheijen

26 december 2019

18u38 0 Turnhout De politie regio Turnhout heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een recente winkeldiefstal bij warenhuis Colruyt in Oud-Turnhout.

De man op de foto is er aan de haal gegaan met onder meer een aanzienlijke hoeveelheid rookwaren. Wie de man herkent, wordt verzocht de politie een e-mail te sturen via opsporingen@regioturnhout.be of 0800/25.101 (optie 1).