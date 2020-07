Politie verspreidt nieuwe beelden van man die vier keer op treinbegeleider spuwt Toon Verheijen

15 juli 2020

17u06 24 Turnhout De Politie Regio Turnhout is nog steeds op zoek naar een man die op zondag 21 juni in het station in Turnhout een treinbegeleider tot viermaal toe in het aangezicht heeft gespuwd. Er zijn nu nieuwe beelden opgedoken en de politie hoopt de man alsnog te identificeren.



De politie heeft de dag na de feiten bewegende beelden van de verdachte verspreid, maar daarop was de man enkel op de rug te zien. Het bericht met de bewakingsbeelden werd al snel massaal gedeeld, maar tot een identificatie leidde dat voorlopig niet. “Misschien kan iemand de man nu wel herkennen, want we hebben nieuwe beelden in het bezit heeft gekregen waarop de verdachte in het aangezicht te zien is op het moment dat hij via de De Merodelei wegloopt in de richting van de Molenstraat”, klinkt het. De verdachte is vermoedelijk 30 tot 35 jaar oud en van vreemde origine. Hij had donkere, langere haren. Op het moment van de feiten droeg hij een jeansbroek en een lichtkleurige, geklede vest met daaronder een T-shirt.”

Weet u wie deze man is of waar hij verblijft? Bel de Politie Regio Turnhout op 0800/25.101 of mail naar opsporingen@politieregioturnhout.be

