Politie spoort op ludieke manier winkeldieven op

Jef Van Nooten

02 augustus 2020

10u11 10 Turnhout De politie in Turnhout is – met een grappige facebookpost - op zoek naar twee winkeldieven. Ze stalen een tent van 800 euro bij Decathlon in Turnhout. “Dat maakte hun vakantie alvast goedkoper.”

De winkeldiefstal dateert van drie weken geleden. Omdat er na drie weken nog geen identiteit van de winkeldieven achterhaald kon worden, verspreidde de politie in Turnhout een opsporingsbericht. Ze doet dat met een vrolijke kwinkslag. “Wie op vakantie wil, doet dat deze zomer maar beter in eigen land. Drukke toeristische plaatsen vermijd je best zoveel mogelijk. Maar tegen een avontuurlijk verblijf in de natuur, daar kan niemand iets op tegen hebben”, klinkt het op de facebookpagina van politieregio Turnhout. “Dat waren misschien ook de plannen van dit tweetal, alleen vergaten ze de tent die ze op 13 juli 2020 meenamen bij Decathlon in Turnhout te betalen. Dat maakte hun vakantie alvast zo’n 800 euro goedkoper.”

Postkaart

Wie de dieven herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op 0800/25.101. Ook aan de winkeldieven zelf wordt gevraagd zich te melden via dat nummer of via mail naar opsporingen@politieregioturnhout.be. “Een postkaart sturen vanop jouw vakantiebestemming kan helaas niet”, besluit de politie.