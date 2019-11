Politie onderschept dieven met duizenden euro’s aan gestolen kledij Jef Van Nooten

16 november 2019

14u12 0

De politie in Turnhout heeft vrijdagnamiddag een duo kledingdieven opgepakt. “Tijdens een controleactie tegen woninginbraken hebben we een voertuig onderschept waarvan de inzittenden verdacht worden van één of meerdere diefstallen”, klinkt het bij de politie. “In de auto troffen onze collega’s een grote hoeveelheid kleding aan, met een verkoopwaarde van enkele duizenden euro’s.”

De twee inzittenden werden onmiddellijk gearresteerd. Verder onderzoek moet uitwijzen welke en hoeveel diefstallen de verdachten hebben gepleegd.