Politie neemt twee auto’s in beslag Jef Van Nooten

14 augustus 2019

20u01 0 Turnhout Agenten van de politiezone Turnhout hebben dinsdag twee auto’s in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens een controleactie die gericht was tegen woninginbraken.

Eén auto werd in beslag genomen in Kasterlee. De politie merkte er een auto met vervalste nummerplaten op. “Bij controle bleek dat de auto niet was ingeschreven en ook niet was verzekerd. Daarop gingen de collega’s over tot de inbeslagname van de auto”, klinkt het bij de politie. “In Oud-Turnhout trof één van onze ploegen een verduisterd voertuig aan. Ook die auto werd in beslag genomen.”