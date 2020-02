Politie neemt tientallen vaten in beslag bij inval: mogelijk geen drugs maar tabak voor shisha bars Jef Van Nooten

27 februari 2020

12u27 0 Turnhout De politie in Turnhout is woensdagavond een woning in de Apostoliekenstraat binnen gevallen. In het pand stonden tientallen vaten met chemische producten Het ging wellicht niet om drugs, maar om tabak voor shisha bars.

De politie viel het pand in de vooravond binnen nadat er melding was gemaakt van een vreemde geur die rond het gebouw hing. Aanvankelijk waren er vermoedens dat er een drugslabo was ondergebracht. Dat vermoeden werd nog versterkt toen bleek dat er tientallen vaten in de woning stonden gestald. De vaten bevatten een chemische vloeistof. Toch is het lang niet zeker dat het om producten gaat om synthetische drugs aan te maken. De 26-jarige Irakees die ter plaatse werd opgepakt, verklaarde dat het niet om verdovende middelen ging, maar om tabak die gebruikt wordt in shisha bars. “Verder onderzoek van de producten zal moeten uitwijzen of dat klopt”, klinkt het bij de politie in Turnhout. “Die resultaten kunnen enkele dagen op zich laten wachten.”

Vergunning

Gaat de 26-jarige man die werd opgepakt dan volledig vrijuit? “Nee, ook niet als het niet om verdovende middelen gaat. Zo’n grote hoeveelheid chemische producten kan je niet zomaar stockeren zonder vergunning. We vermoeden dat er sowieso zaken zijn gebeurd die niet in orde waren.”