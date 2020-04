Politie legt illegaal coronafeestje stil: feestvierders verstoppen zich in kast Jef Van Nooten

14 april 2020

15u40 26 Turnhout De politie in Turnhout heeft maandagavond een illegaal feestje stilgelegd. Drie feestvierders verstopten zich snel in een kast, maar werden toch ontdekt. Ze kregen net als de andere aanwezigen een boete van 250 euro opgelegd.

De Turnhoutse politie schreef op zaterdag en zondag 76 corona-pv’s uit. Daar kwamen er maandag nog zestien bij: zeven voor niet-essentiële verplaatsingen en negen voor samenscholingen. Zes processen-verbaal werden uitgeschreven op een appartement waar een illegaal feestje plaatsvond. Het waren buurtbewoners die de politie op de hoogte brachten van het feestje.

“Politie Regio Turnhout zet elke dag extra patrouilles in die toezien op de naleving van de opgelegde maatregelen”, vertelt een woordvoerder van de politie. “Eén van die patrouilleploegen werd maandagavond opgeroepen voor een illegaal feestje op een appartement in Turnhout.”

Kast

Ondanks de meldingen, leek alles rustig in het appartement toen de politie arriveerde. Wellicht hadden de feestvierders de politiewagen zien toekomen. “Op het eerste gezicht leek er niets aan de hand te zijn. Maar toen de bewoners van het appartement de deur openden en onze collega’s binnenlieten, bleken drie mensen zich in het appartement verscholen te hebben in een kast. Nog een vierde persoon was naar het terras gevlucht”, verduidelijkt de politiewoordvoerder.

De zes aanwezigen in het appartement mogen zich elk aan een boete van 250 euro verwachten. “De politie in Turnhout roept iedereen nog eens op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de opgelegde maatregelen strikt op te volgen en zeker niet te omzeilen.”