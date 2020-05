Politie legt barbecue met 9 vrienden stil Jef Van Nooten

04 mei 2020

18u34 0 Turnhout De politie in Turnhout heeft zondagnamiddag een barbecue stil gelegd. Negen vrienden die er samen waren, kregen allemaal een boete van 250 euro.

De politie zet dagelijks enkele ploegen in om te controleren of mensen zich aan de coronamaatregelen houden. Zondagnamiddag hebben de agenten een bijeenkomst van enkele vrienden stil gelegd. “Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen ze er negen vrienden aan die zich met wat drank rond een barbecue hadden gezet om er een gezellig onderonsje van te maken”, vertelt een woordvoerder van de politie. “Maar een feestje of barbecue met vrienden die niet onder hetzelfde dak wonen of met mensen die niet tot hetzelfde gezin behoren, mag voorlopig nog niet. Met het mooie weer dat voor de komende dagen wordt voorspeld, willen we iedereen nog eens aan dit verbod herinneren. Want wie de regel toch aan zijn laars lapt, riskeert een boete van 250 euro.”