Politie kondigt strenge controles aan in horeca- en handelszaken: "Bij herhaaldelijke overtreding kan zaak gesloten worden"

09 juli 2020

18u34 8

De politiezone Regio Turnhout belooft de komende weken extra controles op handelszaken die zich niet houden aan de coronamaatregelen. “Covid-19 is nog lang niet verdwenen”, klinkt het bij de politie. “We krijgen regelmatig meldingen dat niet alle handelszaken zich aan de opgelegde maatregelen houden. Sommige uitbaters hebben we al (meermaals) moeten aanmanen om dat wel te doen. We gaan de komende dagen dus heel streng toezien op het gebruik van mondmaskers, de aanwezigheid van ontsmettingsgel en sociale afstand. Overtreders mogen een proces-verbaal verwachten. Bij herhaalde overtredingen kan zelfs overwogen worden om de zaak tijdelijk te sluiten.”