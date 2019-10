Politie klist verdachten van meerdere inbraken Jef Van Nooten

26 oktober 2019

08u28 0 Turnhout De raadkamer in Turnhout heeft vrijdag de aanhouding van drie mannen bevestigd die verdacht worden van een reeks inbreken in Turnhout en omgeving.

Het was de politie in Turnhout die vorig weekend vier jonge mannen oppakte. “We hebben in de nacht van zaterdag op zondag vier jongemannen opgepakt die verdacht worden van een reeks inbraken in onze politiezone”, klinkt het bij de politie. “Het onderzoek is volop aan de gang en op dit moment kunnen al minstens vier woninginbraken of pogingen daartoe aan deze mannen worden gelinkt.”

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft vorige maandag drie van de vier verdachten aangehouden. Zij moesten vrijdag voor de raadkamer in Turnhout verschijnen en die heeft hun aanhouding bevestigd. “De federale gerechtelijke politie zet het onderzoek intussen verder en gaat na of de opgepakte verdachten ook nog andere inbraken hebben gepleegd.”