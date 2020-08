Politie jaagt 80 mensen weg aan gesloten Brantano-winkel Jef Van Nooten

22 augustus 2020

15u22 0 Turnhout De politie regio Turnhout is zaterdagvoormiddag naar het Brantano-filiaal in de Papenbruggestraat, naast de Ring in Turnhout, getrokken. Daar hadden zo’n 80 mensen zich verzameld.

De mensen gingen er van uit dat ook in deze Brantano-winkel uitverkoop zou worden gehouden zaterdag, maar dat was niet het geval. Omdat de regels rond social distancing niet werden gerespecteerd heeft de politie de mensen duidelijk gemaakt om er terug te vertrekken. Via sociale media riep de politie ook op om niet naar Brantano in de Papenbruggestraat af te zakken omdat het toch geen zin had.