Politie jaagt 2 uur lang op hert in stadscentrum Jef Van Nooten

01 mei 2020

08u10 6 Turnhout De politie in Turnhout heeft donderdag twee uur lang jacht gemaakt op een vluchtend hert. Het hert werd kort na 9 uur opgemerkt aan de Nieuwe Kaai in Turnhout.

“Omdat het vrij rondliep en gevaarlijk kon zijn voor het verkeer, werd de politie verwittigd. Maar het dier gaf zich niet zomaar gewonnen”, vertelt een woordvoerder van de politie.

Raam

Het hert liep de Harmoniestraat in. Daar leek het dier even geen kant meer op te kunnen. “Maar toen onze collega’s het daar wilden vangen, ging het dier er opnieuw vandoor. Via de Diksmuidestraat en de Bareelstraat liep het hert verder in de richting van het station, waar het uiteindelijk ‘goeiedag’ kwam zeggen aan het raam van een woning langs de De Merodelei.”

Natuur

In de Merodelei kon het hert uiteindelijk worden gevangen met de hulp van een boswachter. Die heeft het dier meegenomen en opnieuw naar een veilige plek in de natuur gebracht.