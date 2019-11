Politie int 21.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting Jef Van Nooten

20 november 2019

19u43 2

Een controleactie van de Turnhoutse politie en de Vlaamse Belastingdienst heeft maandag 21.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting opgeleverd. De controle vond plaats op twee locaties in Turnhout en Oud-Turnhout. De politie nam tijdens de actie ook een niet-verzekerd voertuig in beslag. De politie in Turnhout en de Vlaamse Belastingdienst slaan regelmatig de handen in mekaar voor een gezamenlijke controleactie.