Politie houdt extra toezicht op coronamaatregelen: “Maar nog geen pv’s moeten uitschrijven” Jef Van Nooten

19 maart 2020

13u51 0 Turnhout De lokale politie Turnhout heeft voorlopig nog geen enkel proces-verbaal moet uitschrijven voor inbreuken op de coronamaatregelen. “We houden extra toezicht, maar alles wordt goed nageleefd”, zegt politiecommissaris Rudy Remijsen.

In de strijd tegen het coronavirus heeft de federale regering verscheidene tijdelijke maatregelen uitgevaardigd. Zo moeten cafés gesloten blijven, en zijn speel- en skateterreinen verboden terrein. Agenten van de politieregio Turnhout houden extra controles, maar moesten nog niet overgaan tot het uitschrijven van processen-verbaal. “We hebben voortdurend twee of meer ploegen die op pad zijn om toezicht te houden”, zegt politiecommissaris Rudy Remijsen. “Alle maatregelen worden heel goed nageleefd in onze politiezone. Hier en daar hebben we wel moeten uitleggen waarom de regering deze maatregelen neemt, maar pv’s moesten we nog niet uitdelen.”