Politie doekt cannabisplantage op in voormalig restaurant ‘t Kruishuis Jef Van Nooten

02 december 2019

14u37 0 Turnhout De politie is maandagochtend een voormalige frituur in de Kruishuisstraat in Turnhout binnengevallen. In het pand stond een professionele cannabisplantage opgesteld. De civiele bescherming kwam ter plaatse om de plantage te ontmantelen.

Wie maandag langs het kruispunt van de Kruishuisstraat en de Patriottenstraat in Turnhout passeerde, kon niet om de cannabisgeur heen. Leden van de civiele bescherming waren er cannabisplanten aan het verhakselen. De planten maakten deel uit van een cannabisplantage die ’s ochtends ontdekt was bij een inval in het vroegere frituur en restaurant ’t Kruishuis.

De horecazaak sloot enkele jaren geleden de deuren. In het pand zou nadien een nieuwe zaak openen: BBQ Chef. Het logo van die nieuwe zaak werd aangebracht aan gevel en ramen, maar klanten konden er niet terecht. “In het gebouw zijn zogezegd al twee jaar verbouwingen bezig. Af en toe konden we er activiteit waarnemen”, vertelt een buurtbewoner.

Die verbouwingen aan het restaurant bleken in werkelijkheid werken te zijn om een professionele cannabisplantage in te richten. De politie had de plantage al een tijdje in de gaten. Maandagochtend rond 8.15 uur zijn dan een vijftiental politieagenten het pand binnen gevallen. Ze troffen er een professionele cannabisplantage aan. Om hoeveel planten het precies gaat, is niet duidelijk.

Volgroeid

Waarschijnlijk gaat het om een plantage van aanzienlijke grootte, want een zestal leden van de civiele bescherming had meer dan handen vol om de cannabisplantage te ontmantelen en de planten te vernietigen. Het ging om middelgrote planten die nog niet volledig volgroeid waren.

Passage

De locatie van de plantage – in een aaneengesloten bebouwing in het centrum van Turnhout – is opvallend. Cannabisplantages worden vaak ondergebracht in vrijstaande woningen op plaatsen waar minder passage is. “We vonden deze situatie al langer verdacht en hadden al het vermoeden dat hier wel eens drugs geteeld zou kunnen worden. We zijn dus zeker niet verbaasd om te zien wat er hier vandaag gebeurt”, vertelt een andere buurtbewoner.

Op het moment van de inval zouden geen personen aanwezig zijn geweest in de cannabisplantage. Het is niet duidelijk of er intussen iemand opgepakt kon worden.