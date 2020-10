Politie betrapt vijf bestuurders onder invloed van drugs Jef Van Nooten

12 oktober 2020

12u39 9 Turnhout De politie in Turnhout heeft tijdens het weekend vijf bestuurders betrapt die onder invloed waren van drugs. Hun rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

Een woordvoerder van de lokale politie Regio Turnhout spreekt van verrassende resultaten. Van de 47 bestuurders die gecontroleerd werden, waren er maar liefst elf in overtreding. “Van de 47 chauffeurs die onze collega’s in de nacht van zaterdag op zondag controleerden in Beerse, Lille, Oud-Turnhout en Vosselaar, legden er 5 een positieve drugstest af. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken”, klinkt het. “Vijf chauffeurs moesten ook hun rijbewijs voor 3 uur inleveren nadat een ademtest uitwees dat ze te veel hadden gedronken. In Beerse namen onze collega’s tot slot ook nog een niet verzekerd voertuig in beslag.”