Politie betrapt Turnhoutse restaurateur met 700 kilo diepgevroren vlees in niet-gekoelde wagen Jef Van Nooten

10 april 2020

18u34 15 Turnhout De politie in Turnhout heeft tijdens de coronacontroles aan de grensovergangen in Baarle-Hertog een opvallende vondst gedaan. De politie onderschepte een restaurateur met bijna 700 kilogram diepgevroren vlees in zijn niet-gekoelde wagen.

Politieregio Turnhout zet sinds kort extra ploegen in om de grensovergangen in Baarle-Hertog te controleren. “Donderdagmiddag deed één van onze ploegen een bijzondere vaststelling”, klinkt het bij de politie. Een Belgische auto, geladen met bijna 700 kg diepgevroren vleesproducten, wilde er kort voor de middag de grens in Baarle-Hertog oversteken. De chauffeur, die uitbater is van een restaurant, was op weg vanuit Breda naar Turnhout.”

Warme weer

Ondanks de grote hoeveelheid diepgevroren vleesproducten was de auto niet uitgerust met een koel- of vriesinstallatie. “De kans dat de voorgeschreven bewaartemperatuur tijdens zo’n verre verplaatsing bij dit warme weer gerespecteerd wordt, is erg klein”, vervolgt de politiewoordvoerder. “Het vlees dat in de auto lag, was bestemd voor een restaurant dat op dit moment omwille van de coronamaatregelen -net als alle andere horecazaken- gesloten is. En dat maakt de aankoop van zo’n grote hoeveelheid diepgevroren vleeswaren op dit moment des te verdachter.”

FAVV

De politie verwittigde het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Die stuurde een controleur ter plaatse zodat de vaststellingen door een gespecialiseerde dienst konden gebeuren.