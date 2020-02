Poetsvrouw riskeert celstraf omdat ze bij Brico 12 flessen methanol kocht Jef Van Nooten

28 februari 2020

12u15 3 Turnhout Een 31-jarige poetsvrouw uit Tilburg riskeert een gevangenisstraf van 8 maanden nadat ze bij Brico in Turnhout 12 flessen methanol kocht. “Om glas en porselein te poetsen”, verklaarde de vrouw. Het parket vermoedt dat ze er synthetische drugs mee wilde maken.

De auto van de 31-jarige S.D. uit Tilburg werd op 22 mei 2019 onderschept door de politie in Turnhout. Die had even voordien telefoon gekregen van een werknemer van Brico. De doe-het-zelfzaak heeft een afspraak met de politie om meteen melding te maken wanneer iemand een grote hoeveelheid methanol aankoopt. “Methanol kan op illegale wijze aangewend worden voor de productie van synthetische drugs. De vrouw kocht 12 liter. Zo’n grote aankoop is verdacht. Ze verklaarde dat ze de methanol gebruikt om te poetsen. Tot anderhalve fles per poetsbeurt. Dat is zeer ongeloofwaardig”, zegt de openbare aanklager.

Grootmoeder

In Nederland is methanol niet vrij te koop voor particulieren. Brico in Turnhout krijgt dus wel vaker Nederlanders over de vloer die methanol kopen om er verdovende middelen mee te maken. “Maar S.D. had die bedoeling helemaal niet”, zegt advocate Karolien Van de Moer. “Ze was die dag in Turnhout omdat haar grootmoeder hier woont. De grootmoeder lag in het ziekenhuis en mocht de dag nadien naar huis. Mijn cliënte wilde haar woning nog een grondige poetsbeurt geven. Ze heeft nog nooit drugs gebruikt, heeft geen enkele link met het drugsmilieu en wist niet eens dat je methanol kan gebruiken voor de productie van verdovende middelen.”

Vonnis op 27 maart.