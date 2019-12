Plantage in voormalig restaurant 't Kruishuis telde 1.500 cannabisplanten: één persoon aangehouden Jef Van Nooten

05 december 2019

11u37 0 Turnhout Bij de Bij de inval in de voormalige frituur in de Kruishuisstraat in Turnhout werden uiteindelijk 1.500 cannabisplanten ontdekt. De onderzoeksrechter heeft een 36-jarige Genkenaar aangehouden. De eigenaar van het pand in Turnhout werd ook verhoord, maar mocht nadien beschikken.

De huiszoeking in de voormalige frituur ’t Kruishuis – dat de voorbije jaren ‘verbouwd’ werd tot BBQ Chef – werd uitgevoerd in het kader van een onderzoek van de Limburgse politiezone Carma. Dat het om een grote plantage ging, was maandag al duidelijk. De Civiele Bescherming had de handen vol om alle cannabisplanten te vernietigen. Nu blijkt dat er maar liefst 1.500 cannabisplanten in het restaurant stonden. “In het pand troffen we drie professioneel ingerichte kweekruimtes aan, samen goed voor 1.500 cannabisplanten”, zegt een woordvoerder van politiezone Carma. “Er werd ook diefstal van elektriciteit vastgesteld. Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit. Er was niemand aanwezig in de woning. De installaties werden maandag ontmanteld en vernietigd door de Civiele Bescherming.”

Gelijktijdig met de huiszoeking in de Kruishuisstraat in Turnhout werd in Genk de 48-jarige eigenaar van het pand opgepakt. De politie voerde ook een huiszoeking uit in zijn appartement in de Wintergroenstraat in Genk. Hier werd niks gevonden. “Bij een derde huiszoeking in de Hazenstraat in Genk arresteerde de politie een 36-jarige Genkenaar. Beide verdachten werden verhoord. De 48-jarige Genkenaar mocht na verhoor het commissariaat verlaten. De 36-jarige man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en werd aangehouden.”