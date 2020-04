Pizza Forty-Five levert 26 large pizza’s aan ziekenhuispersoneel Jef Van Nooten

08 april 2020

15u07 7 Turnhout Het personeel van het campus Sint-Elisabeth van AZ Turnhout kon woensdagmiddag smullen van pizza. Pizza Forty-Five uit Vosselaar ging er 26 large pizza’s leveren.

Het ziekenhuispersoneel kreeg gratis pizza’s nadat het ziekenhuis genomineerd was in een actie die Pizza Forty-Five op touw heeft gezet. Daarbij wordt iedere woensdag gratis pizza uitgedeeld aan een persoon of vereniging die een extraatje verdient.

Pizza Forty-Five opende begin maart de deuren in de Kerkstraat in Vosselaar. Twee weken later barstte de coronacrisis los. Achraf El Yakhloufi (21) en Tonio Caruso (20) proberen er intussen het beste van te maken en lanceerden de actie #pizzavoorelkaar. “Deze week koos Pizza Forty-Five voor AZ Turnhout. “De bijdrage die het zorgpersoneel van het ziekenhuis levert in deze periode is onmiskenbaar. Daarom willen we ze extra in de bloemetjes zetten door gratis pizza’s aan hen te leveren.”

Meer info over de actie van Pizza Forty-Five lees je hier.