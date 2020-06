Peter (59) overleeft brand in dakappartement niet, zijn hond kan wel gered worden Wouter Demuynck

07 juni 2020

18u54 0 Turnhout Bij de brand in het dakappartement in de Driezenstraat in Turnhout is zaterdagnamiddag de 59-jarige Peter Heyns om het leven gekomen. Hij woonde er alleen sinds zijn moeder vrij recent naar een rusthuis was verhuisd. Zijn hondje kon wel nog uit de brand gered worden.

De brand in het dakappartement brak zaterdagnamiddag rond 16.30 uur uit. Voor de brandweer was het niet meteen duidelijk om welk appartement het ging, aangezien het dakappartement zich aan de achterzijde van het gebouw bevond en er buiten niets te zien was van een brand.

De brand situeerde zich immers slechts in één kamer, die evenwel volledig uitbrandde. Eenmaal de brand onder controle was, vonden de brandweerlieden het lichaam van de 59-jarige bewoner Peter Heyns. De man woonde er sinds kort alleen, nadat zijn moeder naar een woonzorgcentrum verhuisd was. Zijn hondje, een teckel, kon wel nog gered worden. Voor het diertje is inmiddels ook al opvang gevonden.

De bewoners van het appartementencomplex werden geëvacueerd, maar mochten na anderhalf uur terugkeren naar hun appartement. “Aan de rest van de appartementen is er geen schade, waardoor er niemand opgevangen moet worden”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA), die zaterdagnamiddag ter plaatse was gekomen.