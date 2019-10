Personeel gevangenis Turnhout legt spontaan werk neer Toon Verheijen

02 oktober 2019

Het personeel van de strafinrichting in Turnhout heeft woensdag spontaan het werk neergelegd. Ze doen dat uit solidariteit met de gevangenisbewakers in Antwerpen en omdat ze zelf ook met een personeelstekort kampen. “Er liep in de gevangenis in Turnhout al een tijdje een alarmbelprocedure”, zegt Eddy De Smedt van VSOA. “Met deze staking zet het personeel die nog extra kracht bij. Door het tekort aan personeel kan de veiligheid op de werkvloer niet meer gegarandeerd worden. Het personeel wil ook de collega’s in Antwerpen steunen, die omwille van de personeelstekorten daar al bijna een week aan het staken zijn.”