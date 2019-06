Pedicure worden? Dat kan bij LBC Volwassenenonderwijs dankzij Heilig Graf Jef Van Nooten

21 juni 2019

13u53 4 Turnhout Het Heilig Graf in Turnhout start samen met LBC Volwassenenonderwijs de opleiding ‘Voetverzorger’. Die start in september en richt zich tot volwassenen die aan de slag willen als pedicure.

LBC Volwassenenonderwijs en het Heilig Graf slaan de handen in elkaar om vanaf september de opleiding Voetverzorger aan te bieden. LBC maakt voor deze opleiding gebruik van de lokalen en gespecialiseerde uitrusting van het Heilig Graf. Ook worden leerkrachten van het Heilig Graf ingeschakeld om de vakken te geven. “In de basisopleiding voetverzorger krijgt de cursist theorie over teen- en voetafwijkingen, nagelaandoeningen, anatomie, enzovoort. Daarnaast komt er veel praktijk aan bod: vijlen, voeten masseren, nagels lakken, voetverbanden leggen, adviseren van klanten, …”, zegt An Torfs, adjunct-directeur van LBC Turnhout-Hoogstraten.

1,5 jaar

De basisopleiding duurt anderhalf schooljaar. Er zijn twee lesavonden per week, enkele zaterdagen en een beperkt deel afstandsonderwijs. “Na deze basisopleiding kan de cursist zich verder bekamen tot gespecialiseerd voetverzorger. Die specialisatiemodule focust op de preventie en verzorging van huid- en nagelaandoeningen en het professioneel advies verlenen over voethygiëne en goede schoenen”, aldus nog Torfs.

“Cursisten die afstuderen met het certificaat Voetverzorger of Gespecialiseerd voetverzorger kunnen als zelfstandige een zaak starten in hoofd- of bijberoep. Zij kunnen ook als pedicure aan de slag in een schoonheidsinstituut, een wellnesscomplex of een medisch-sociale instelling, zoals een ziekenhuis of een woonzorgcentrum.”

LBC organiseert infosessies op 29 juni en 24 augustus.