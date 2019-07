Patiënten van oncologisch dagziekenhuis krijgen huiselijke wachtkamer Wouter Demuynck

02 juli 2019

12u17 1 Turnhout Patiënten van het oncologisch dagziekenhuis van AZ Turnhout kunnen voortaan in afwachting van hun afspraak terecht in een nieuwe, huiselijke wachtkamer. De ruimte werd gefinancierd met een gift van het Kempense bedrijf Dienstenthuis en donaties van enkele patiënten.

In het oncologisch dagziekenhuis van AZ Turnhout krijgen dagelijks zo’n 50 patiënten chemo toegediend via een infuus. Gemiddeld zijn de patiënten enkele keren per maand zo’n halve dag op de afdeling. “Omdat patiënten zoveel tijd op onze afdeling doorbrengen, vinden we het heel belangrijk dat zij zich hier thuis voelen”, zegt hoofdverpleegkundige An Bogaerts. “Dat uit zich onder meer in de goede zorgen van ons personeel, maar de omgeving doet ook veel. Zo merken we dat onze Yolo-kamer, waar (klein)kinderen van patiënten elke woensdagnamiddag welkom zijn, een schot in de roos is. Een gezellige wachtzaal was het volgende werkpunt.”

Donaties

De nieuwe wachtzaal voor de patiënten van het oncologisch dagziekenhuis is licht en ruim door een slim gebruik van kleuren. Een fotowand en koffiemachine zorgen bovendien voor een gezellige toets en afleiding tijdens het wachten. Architectenbureau AIM werkte het ontwerp kosteloos uit. De wachtzaal werd mogelijk gemaakt door Dienstenthuis en de donaties van enkele (ex-)patiënten. Dienstenthuis contacteerde het ziekenhuis al in 2017 om een inzameling te doen ten voordele van de oncologische patiënten. Hun thuishulpen hebben zich toen massaal ingezet om met diverse acties een bedrag van maar liefst 10.000 euro te verzamelen.