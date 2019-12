Exclusief voor abonnees Patiënt probeert spoedarts te vermoorden: “Rambo-mes kwam in slow motion dichter bij mijn hart” Jef Van Nooten

11 december 2019

13u50 7 Turnhout Een spoedarts van AZ Turnhout heeft een medische interventie in de Graatakker bijna met zijn leven bekocht. Een twintiger belde de hulpdiensten omdat hij een epilepsieaanval zou hebben. In werkelijkheid had hij een plan uitgedokterd om de spoedarts aan te vallen met een groot Rambo-mes. “Ik greep zijn pols. Maar het mes kwam in slow motion dichter bij mijn hart. Net als in de film”, getuigt spoedarts Rogier van Dokkum.

De moordpoging dateert van 20 augustus. De hulpdiensten kregen om 1.30 uur ’s morgens een oproep van de 28-jarige P.S. uit de Graatakker in Turnhout. “Een epilepsieaanval”, klonk het.

MUG-arts Rogier van Dokkum van AZ Turnhout was als eerste ter plaatse. “Er zijn veel probleemgevallen in Turnhout waarbij we op onze hoede moeten zijn. Maar nu was er niks dat ons deed vermoeden dat er iets zou kunnen gebeuren. Het was wel vreemd dat de lichten uit waren toen we toe kwamen”, getuigt de spoedarts.

