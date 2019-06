Parking Turnova opent in binnenstad : “Mijlpaal en belangrijk voor onze horeca, winkels en hun klanten” Hotel Corsendonk en Albert Heijn openen ook de komende maanden Toon Verheijen

28 juni 2019

15u19 0 Turnhout Bezoekers aan het centrum van Turnhout hebben vanaf maandag 1 juli een extra nieuwe openbare parking ter beschikking. De nieuwe parking is voorzien van de nieuwste snufjes, telt zo’n 380 grote parkeerplaatsen en heeft ook een fietsenstalling voor in totaal 230 fietsen. In de parking is ook een Fietspunt voorzien. Turnova daarmee nog een versnelling hoger in een volledige opening. In augustus opent immers het hotel Corsendonk en in september warenhuis Albert Heijn. De grote opening is voorzien voor maart 2020.

Met de (betaal)parkings Hema, Warande, PP41 in de Patersstraat, parking Muylenberg, Loechtenberg, Le Bon, Viane, station, Hannuit en Merode telt de stad al heel wat parkeergelegenheden in het centrum. Daarnaast zijn er ook nog eens de gratis parkings op het Boomgaardplein en aan het Stadspark. Vanaf maandag komt daar ook nog eens Turnova bij. “Toch wel een mijlpaal en belangrijk voor een stad als Turnhout”, zeggen burgemeester Paul Van Miert (N-VA) en schepen Marc Boogers (Groen). “Ook voor onze horecazaken en winkels pal in het centrum zal dit een goede zaak zijn.” De volgende weken en maanden zullen nog heel wat panden stillaan ingevuld worden. Albert Heijn opent op 11 september, het nieuwe hotel Corsendonk op 19 augustus en in het najaar het restaurant Hert op de bovenste verdieping van de toren. Na het bouwverlof start ook de renovatie van het vroegere kantoorgebouw van Brepols waar de Kunstencampus is gevestigd.

Geen wijzigingen in andere tarieven

De in- en uitritten van de parking zijn zowel in de Baron du Fourstraat als in de Otterstraat. Langs de kant van de Otterstraat zijn twee fietsliften voorzien. Het tarief voor de parking bedraagt 2 euro per uur met een maximum van 10 euro per dag. Dat betekent dat het parkeren er iets duurder is dan bovengronds. “Maar toch gaan we onze tarieven op straat of op de parkings Muylenberg/Loechtenberg niet wijzigen”, zegt schepen Marc Boogers. “We hebben dat bij andere openingen van parkings ook nooit gedaan. We gaan dit najaar het hele parkeren in de stad wel evalueren naar aanleiding van de opening van deze parking en het betalend maken van UGC. De voorbije maanden hebben we al dag-, nacht- en weekendtellingen gedaan om de parkeerdruk in kaart te brengen. Mogelijk volgen er nog wel wijzigingen zoals het uitbreiden van de betaalzone, maar nu dus nog niet.” Vanaf maandag wijzigt overigens ook de verkeerscirculatie in de stad ook grondig rond Turnova met onder meer het doorknippen van de Baron du Fourstraat. De zone tussen de inrit van de parking/Kunstencampus en Heilig Graf wordt dan een voetgangerszone. Enkel bussen van De Lijn mogen dan nog door. Er zal een (mobiele) camera komen om dat te controleren. Het eerste gedeelte van die straat wordt zelfs dubbelrichting.

Voorzieningen

Naast de twee fietsliften, krijgt de parking ook een fietspunt. Die zal tijdens de week de fietsen bewaken, er kunnen kleine herstellingen gedaan worden of fietsen gehuurd worden. Er is plaats voor 230 fietsen en dat kan bij het invoeren van ‘gelaagd’ parkeren nog groeien tot 300. In de parking voor de auto’s zijn er een 380-tal plaatsen voorzien. Bij het inrijden van de parking en het nemen van een ticket, wordt automatisch de nummerplaat gescand. Bij het verlaten van de parking moet je dan enkel nog betalen en bij het uitrijden gaan de barelen dan automatisch naar boven. Betalen kan ook via de mobiele app zoals die van Parkmobile In de parking zelf wordt op kleine ledschermpjes aangegeven hoeveel vrije parkeerplaatsen er nog zijn en waar in het gebouw die lege plaatsen zijn. “Er is ook een kiss&ride-zone in de parking”, zegt mobiliteitsambtenaar Hugo Meeus. “Die zone kan je bereiken zonder voorbij de slagbomen te rijden. Het is wel niet de bedoeling dat je daar een kwartier of een half uur blijft staan, want dat is parkeren. Er zijn afspraken gemaakt met de politie dat zij daar regelmatig controle zullen doen.” De parking is ook voorzien van rookgordijnen die neergelaten kunnen worden bij incidenten zodat de parking in compartimenten kan opgedeeld worden.