Parking Carrefour in Turnhout deels onder water Toon Verheijen

13 augustus 2020

22u28 0

Het is eigenlijk al een oud zeer op de parking van Carrefour aan de Parklaan in Turnhout. Bijna na elke fatsoenlijke regenbui loopt het voorste gedeelte van de parking onder water. De ene keer is het al wat dieper dan de andere keer. Maar ongetwijfeld zullen heel wat klanten van de winkel redelijk gevloekt hebben toen ze hun boodschappen hadden gedaan en hun auto konden gaan zoeken in de grote watervlakte.