Paaltjes en circulatie rond Turnova blijven behouden: “Positieve evaluatie, maar met enkele aandachtspunten” Jef Van Nooten

26 februari 2020

21u47 9 Turnhout De nieuwe De nieuwe verkeerscirculatie die sinds juli van kracht was in Turnhout blijft behouden. De reistijd om met een wagen het centrum van de stad in of uit te geraken, is verhoogd. En sommige woonstraten krijgen meer verkeer te slikken dan voorheen. Toch is de evaluatie positief. “De verkeersmaatregelen bereiken de beoogde doelstellingen”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen).

Met de komst van Turnova werkte stad Turnhout een nieuwe verkeerscirculatie uit in dat deel van de stad. Zowel in de Lindekensstraat, Beekstraat, Kwakkelstraat als Korte Veldstraat werden paaltjes geplaatst om doorgaand autoverkeer te weren. Daarnaast werd een enkelrichting ingevoerd in de Vredestraat, vanaf de Lindekenstraat richting de Elf Novemberlaan. Eerder was ook beslist om in de Baron du Fourstraat – voorheen een belangrijke uitvalsweg vanaf de Grote Markt naar de Ring – een voetgangerszone in te voeren. “Met de maatregelen wilden we de woonwijken autoluwer, veiliger en leefbaarder maken. Dat waren de vier partijen van deze meerderheid overeen gekomen in het bestuursakkoord”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Boogers. “Kwetsbare weggebruikers zoals kinderen, senioren, voetgangers en fietsers kunnen zich dan zelfstandiger en veiliger door de buurten verplaatsen. Maar we hebben ook het uitgangspunt gehanteerd dat het stadscentrum bereikbaar moet blijven.”

Leefbaarder

Bij de invoering van de verkeersmaatregelen werd een evaluatie beloofd. Die bestond zowel uit een bevraging bij bewoners, ondernemers en scholen, als uit objectieve verkeerstellingen. Alle resultaten werden getoetst aan de vooropgestelde doelstellingen. “De conclusies zijn duidelijk”, zegt Marc Boogers. “In de woonwijken is er vrijwel alleen nog bestemmingsverkeer, waardoor ze beduidend rustiger en leefbaarder zijn en veiliger voor kinderen, scholieren, fietsers en buurtbewoners. Precies het effect dat we beoogden. De resultaten maken ook duidelijk dat handelaars, horeca en parkings goed bereikbaar blijven per auto via de invalswegen.”

Reistijd

Toch zijn er ook negatieve punten uit de evaluatie naar boven gekomen. Zo is de reistijd op enkele plaatsen in de stad sterk verhoogd. Dat is onder meer het geval op de Steenweg op Oosthoven, en voor wie vanop de Ring de Steenweg op Mol wil opdraaien. De stad gaat met het Agentschap Wegen en Verkeer rond de tafel zitten om de afslagstroken te verlengen en de lichtenregeling aan te passen. Dat zou het probleem deels kunnen oplossen.

Meer verkeer

Een ander aandachtspunt is dat sommige woonstraten nu meer verkeer moeten slikken dan vroeger, terwijl het juist de bedoeling was om de woonstraten leefbaarder te maken. Zo krijgt de Kerkhofweg op piekmomenten 230 auto’s per uur te verwerken. Dat ligt nog wel onder het wettelijke maximum van 350 per uur voor een woonstraat. “Als het in een latere fase toch nodig blijkt, worden er maatregelen genomen”, belooft Marc Boogers.

Bereikbaarheid

Nog een negatief punt in de evaluatie: ondernemers hebben het gevoel dat hun zaak niet meer goed bereikbaar is. Maar dat is volgens de stad een subjectief gevoel dat niet klopt met de objectieve vaststellingen. “De stad gaat wel een digitaal bereikbaarheidsplan maken die handelaars op hun website kunnen plaatsen.”