OVERZICHT. Kempen rukt naar (extreem-)rechts, vooral CD&V betaalt het gelag Wouter Demuynck

27 mei 2019

18u31 0 Turnhout Ook in de Kempen is er, in vergelijking met vijf jaar geleden, een aanzienlijke verrechtsing waar te nemen, al kunnen lokale boegbeelden her en der de trend ombuigen. In de meeste kantons scoort het Vlaams Belang hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 18,5%.

De tendens van de verkiezingen in Vlaanderen is duidelijk: Vlaams Belang pakt uit met forse scores ten koste van N-VA en de traditionele partijen, de verwachte groene golf bleef uit en PVDA kroonde zich tot tweede, kleinere overwinnaar. Volgen we die trend of durft de Kempenaar wel eens afwijken? We vergeleken de uitslagen van de Kempense gemeenten met die van de rest van Vlaanderen.

Meer dan 20% voor VB

In Vlaanderen klokte het Vlaams Belang af op 18,5% voor het Vlaams parlement. Het valt meteen op dat in álle Kempense kantons Vlaams Belang nog een pak hoger scoort dan die 18,5%. In het kanton Westerlo scoort Vlaams Belang liefst 25,8%, gevolgd door kanton Mol (23%), kanton Turnhout (23,6%), kanton Herentals (21,5%), kanton Arendonk (21,4%) en kanton Hoogstraten (19,2%). Als enige regio in de provincie Antwerpen, doorgaans toch een N-VA-bastion, vinden we er ook gemeenten waar Vlaams Belang de grootste partij werd: Laakdal (29,4%), Hulshout (27,6%) en Meerhout (26%).

Merksplas blijft blauw

Van de traditionele partijen kregen vooral CD&V en sp.a klappen in Vlaanderen en ook Open Vld verloor kiezers, maar kon de schade beperken. Dat beeld vinden we ook terug in de Kempen, al zijn er wel uitzonderingen. Zo gaan de liberalen erop vooruit in onder meer Dessel (+2,7%), Merksplas (+14%) en Hoogstraten (+4,3%). Dat ze in Merksplas zo goed scoren hoeft niet te verbazen: Open Vld’er Frank Wilrycx is er al bijna 20 jaar burgemeester. Burgemeester van Grobbendonk Marianne Verhaert, verkiesbaar op de lijst voor de Kamer, stuwde de liberalen in haar eigen thuisgemeente dan weer aan met een stijging van bijna 5%. Open Vld lijkt nood te hebben aan sterke, lokale kandidaten want federaal kelderen de liberalen in Merksplas helemaal en zonder een Marianne Verhaert op de Vlaamse lijst gaat Open Vld in Grobbendonk amper vooruit.

Ook bij sp.a konden enkel lokale boegbeelden de schade in de Kempen eerder beperken. De socialisten lijden bijna overal, zowel op federaal als Vlaams niveau, verlies maar in Herentals heeft parlementariër en gewezen burgemeester Jan Bertels een positief effect - sp.a stijgt er met 2,5% en is met 15,2% de derde grootste partij. Ook in Turnhout houdt sp.a, op Vlaams niveau, stand op de derde plaats met 13%, al is er wel een verlies van 1,1%. Daar zit aanstormend talent en Turnhouts schepen Hannes Anaf ongetwijfeld voor iets tussen.

CD&V afgeslacht

Slechter nieuws is er voor CD&V, dat zowat overal in de Kempen zwaar verliest. Het is tekenend dat zelfs in gemeenten waar CD&V een absolute meerderheid heeft en lokale kandidaten op de lijst heeft staan, de partij de boot in gaat. In Kasterlee kon burgemeester Ward Kennes het tij niet keren en hetzelfde overkwam schepen Tinne Wuyts in Westerlo, al behaalden ze allebei wel mooie persoonlijke scores. Dan behaalde CD&V nog de beste uitslag in Mol, waar de partij dankzij federaal lijsttrekker Servais Verherstraeten ‘slechts’ 5% verloor.

Ook voor N-VA werd het een afstraffing, maar het is frappant dat de Kempense kiezer voor de Vlaams-nationalisten een pak milder is dan voor CD&V. In heel Vlaanderen kent N-VA (-7,1%) een groter verlies dan CD&V (-5,1%) op Vlaams niveau, maar in heel wat Kempense gemeenten kent CD&V een grotere ondergang. Dat is onder meer het geval in Westerlo, Geel, Turnhout, Retie, Lille, Kasterlee en Herenthout. Op federaal niveau zien we een ander verhaal, want daar moet N-VA in de Kempen wel veel meer incasseren dan CD&V.

PVDA wint

Ook in de Kempen bleef de opkomst van Groen uit. De partij wint wel vaak een beetje terrein, maar de 10% die de partij in Vlaanderen haalt wordt in de Kempen enkel gehaald in Turnhout en Herentals. PVDA maakt de winst in Vlaanderen wel helemaal waar in de Kempen. Zowel federaal als Vlaams haalt de partij vaak het dubbel aantal stemmen. Het leverde het Geelse gemeenteraadslid Greet Daems één van de drie Vlaamse zetels in de Kamer op.