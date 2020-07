Overvallers telefoonwinkel na twee dagen gevat Toon Verheijen

10 juli 2020

21u12 0 Turnhout Het team Straatcriminaliteit van de politie Regio Turnhout heeft de twee verdachten die begin deze week een brutale diefstal pleegden in een telefoonwinkel in de Herentalsstraat kunnen arresteren. Een van de twee is nog minderjarig en is geplaatst in een jeugdinstelling.

De feiten dateren van begin deze week. Op klaarlichte dag stapten twee jongemannen de winkel Mobilesous binnen in de Herentalsstraat. Ze merkten dat de uitbater in de bureelruimte achter de winkel zat en deden de tussendeur op slot. Daardoor konden de daders ongestoord een vitrine vernielen en een tiental gsm’s stelen. Ze vluchtten daarna weg op een scooter.

Opgepakt

Ondanks het feit dat de twee dieven tijdens de feiten een motorhelm droegen, kwamen de speurders hen toch erg snel op het spoor. Het gaat om twee jongemannen, waarvan één nog minderjarig is. Ze werden woensdag en donderdag opgepakt en zijn intussen verhoord. De twee ontkenden ook maar iets met de diefstal te maken te hebben, maar de politie beschikt toch over voldoende aanwijzingen van betrokkenheid. De jeugdrechter besliste in elk geval om de minderjarige verdachte toe te wijzen aan een gesloten jeugdinstelling. De andere verdachte werd door de onderzoeksrechter in Turnhout onder strikte voorwaarden vrijgelaten.