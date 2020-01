Overvaller met machete slaat opnieuw toe: dit keer bij Carrefour Express in de Parkwijk Jef Van Nooten

30 januari 2020

09u49 34 Turnhout Voor de tweede keer in vijf dagen werd een Carrefour-supermarkt in Turnhout het slachtoffer van een gewapende overval. Dit keer werd de Carrefour Express aan het Lode Peetersplantsoen in de Parkwijk geviseerd. Opvallend: de overvaller was opnieuw gewapend met een machete, een groot mes van zo'n 40 centimeter. Wellicht gaat het om dezelfde dader die zaterdagavond een werknemer van de Carrefour aan de Merodelei verwondde

De uitbaters van Carrefour Express aan het Lode Peetersplantsoen in de Parkwijk in Turnhout wensen niet te reageren na de gewapende overval die er woensdagavond plaats vond. En ook politie en parket zijn karig met commentaar nu er een tweede gewapende overval op vijf dagen heeft plaatsgevonden in de stad. “We kunnen bevestigen dat er een overval heeft plaatsgevonden. Maar we geven geen informatie op dit moment, onder meer op vraag van de benadeelde”, klinkt het.

Helikopter

De gewapende overval vond woensdagavond kort voor sluitingstijd plaats. “Het gaat om twee verdachten. Er heeft nog een zoekactie met een helikopter en een speurhonden plaatsgevonden, maar die zoekactie heeft niks opgeleverd. We nemen de feiten zeer ernstig. Het onderzoek is volop aan de gang.”

Machete

Het lijkt er op dat de twee verdachten het juiste moment hadden afgewacht om toe te slaan, want het duo zou zich eerst een tijd hebben opgehouden ter hoogte van frituur ’t Park, naast de Carrefour Express. Volgens onze informatie is één van de twee verdachten nadien de supermarkt binnen gegaan. “Hij was opnieuw gewapend met een machete, net zoals zaterdagavond bij de Carrefour aan de Merodelei. Ook zijn vermomming kwam overeen met die eerdere overval, dus we vermoeden dat het twee keer om dezelfde overvaller gaat”, klinkt het. De andere verdachte heeft mogelijk terwijl de wacht gehouden buiten. Of en hoeveel buit er woensdagavond gemaakt werd, is niet duidelijk.

Bewakingscamera

De overvaller met de machete liet zich opnieuw filmen door een bewakingscamera van Carrefour Express. De kans is groot dat hij ook samen met zijn kompaan buiten op straat is gefilmd. Aan de gevel van frituur ’t Park hangt een bewakingscamera. In januari 2019 heeft de politie nog beelden vrijgegeven van de verdachten van een gewapende overval op de frituur. Die vond in juni 2018 plaats. Twee mannen stapten toen de frituur binnen en bedreigden de uitbaatster met een pistool.

Trauma

Ook de Carrefour Express in de Parkwijk maakte eerder al een gewapende overval mee, in januari 2015. Twee overvallers zijn toen met 5.000 euro aan de haal gegaan. Een werkneemster liep toen een trauma en een kneuzing op, de moeder van de zaakvoerder een gebroken oogkas. Of er nu werknemers gewond zijn geraakt, is niet duidelijk.

Schedelbreuk

De gewapende overval op Carrefour Express in de Parkwijk komt er amper vijf dagen nadat zaterdagavond de Carrefour Express aan de Merodelei werd overvallen. Ook daar stapte de overvaller met een machete binnen. Hij sloeg de winkelverantwoordelijke daarmee op het hoofd, met een schedelbreuk tot gevolg.