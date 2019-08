Oude Brepolskantoor moet kloppend hart van Kunstencampus Turnova worden Toon Verheijen

23 augustus 2019

17u55 1 Turnhout De stad Turnhout investeert 4,2 miljoen in de restauratie van het oude kantoorgebouw van Brepols op de site Turnova. De werken zullen twee jaar in beslag nemen. Dat betekent dat de hele Stedelijke Academie voor Schone Kusten tegen medio 2021 weer op één plaats zit.

Een aannemer is gestart met de voorbereidende werken van wat de laatste fase is voor de realisatie van de Kunstencampus op de site Turnova. De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten zit als sinds 2016 gedeeltelijk op de site, maar moest de voorbije jaren voor bepaalde afdelingen naar een noodoplossing zorgen. Over twee jaar zouden die problemen achter de rug moeten zijn.

“Aannemer Renotec start eerst met het dak en het verwijderen van alle oude technische installaties”, zegt schepen van Facility Management Francis Stijnen (CD&V). “Daarna zal de rest van het gebouw aangepakt worden. Geen evident werk, want door de bescherming als monument zijn we strikt gebonden aan voorwaarden. De bedoeling is dat het oude en ondertussen beschermde kantoorgebouw van Brepols de echte toegang wordt van de Kunstencampus. Alles samen kost het project 4,2 miljoen euro waarvan 1,6 miljoen wordt gesubsidieerd. Alles moet klaar zijn tegen medio 2021.”

Improviseren

Voor de Stedelijke Academie is de start van de renovatiewerken een belangrijke nieuwe stap. “We zitten hier nu al voor het derde jaar, maar nog altijd moeten voor sommige van onze afdelingen improviseren”, zegt directeur Greet De Clercq.

Kers op de taart

Het monumentale Brepolskantoor telt vier niveaus. “Op het bovenste niveau komen het secretariaat, een grote lerarenkamer, een vergaderlokaal, ruimte voor de directie en twee polyvalente ruimtes”, zegt schepen Marc Boogers (Groen). “Op het gelijkvloers komt de afdeling tekenen en schilderen net als op verdieping -1. Daar komen onder meer de technische ruimtes, een vergaderzaal, opslag en een eventuele keuken. Maar de kers op de taart met de renovatie worden van de oude typistenzaal van Brepols (verdieping 1 én 2 met op de tweede verdieping enkel ruimtes aan de zijkant van het gebouw omdat de zaal in het midden doorloopt tot aan het dak, red). Die grote ruimte moet in de toekomst dienen voor exposities of als ontvangstruimte. Er komt ook een grote ruimte voor catering en dergelijke. Het moet echt het kloppende hart worden van de Kunstencampus.”