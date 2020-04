Oud-burgemeester Marcel Hendrickx opgenomen in ziekenhuis Jef Van Nooten

17 april 2020

20u41 0 Turnhout Oud-burgemeester Marcel Hendrickx (84) uit Turnhout is opgenomen in het ziekenhuis. Hij zou er op de intensieve afdeling liggen met een coronabesmetting.

Het nieuws dat de oud-burgemeester van Turnhout in het ziekenhuis werd opgenomen, werd ons bevestigd door verschillende bronnen. Hij zou besmet zijn met het coronavirus en zijn gezondheidstoestand zou van die aard zijn dat hij er op de intensieve afdeling zou liggen. Onze bronnen konden dat laatste niet met zekerheid bevestigen, maar vermoeden wel dat de ziekenhuisopname inderdaad corona-gerelateerd is. “Donderdag had Marcel een afspraak bij een dokter op Campus Blairon, waar diagnoses voor corona worden gesteld. Intussen ligt hij in het ziekenhuis”, bevestigt een vriend van Marcel.

Ereburgemeester

Marcel Hendrickx maakte 25 jaar deel uit van de gemeenteraad in Turnhout, waarvan 12 jaar als schepen (1983-1994) en 13 jaar als burgemeester (1995 tot 2008). Nadat hij een stap opzij zette, kreeg hij de titel van ereburgemeester toegekend.