Oud-burgemeester Erwin Brentjens wandelde 1.000 kilometer tijdens lockdown: “Als revalidatie na zwaar verkeersongeval” Jef Van Nooten

17 juni 2020

09u45 0 Turnhout Erwin Brentjens is tijdens de lockdown allesbehalve in zijn kot gebleven. De oud-burgemeester van Turnhout wandelde sinds de start van de coronacrisis meer dan 1.000 kilometer. In totaal 88 dagen op een rij trok hij de natuur in. “Als revalidatie na een zwaar verkeersongeval”, vertelt Erwin Brentjens.

De natuurgebieden in de Kempen hebben geen geheimen meer voor oud-burgemeester Erwin Brentjens. Hij maakte van de lockdown gebruik om te wandelen. Veel te wandelen. Meer dan 1.000 kilometer. “Waarom ik zoveel ben gaan wandelen? Deels als revalidatie. Ik heb vorig jaar in augustus een zwaar verkeersongeval gehad”, vertelt Erwin. “Ik stond aan te schuiven aan een verkeerslicht. Plots werd ik langs achter aangereden door een auto. Mijn wagen werd tegen een voorligger gekatapulteerd, waarna de auto achter mij nog eens tegen mij botste, in een poging tot vluchtmisdrijf. Mijn kleinkinderen zaten bij in de auto, zij hadden niks. Zelf begon ik een uur later klachten te krijgen in mijn schouder en halsstreek. Ik had een whiplash. Dat heeft veel tijd nodig om te genezen. De geneesheren hebben me vorige week nog gezegd dat ik er heel goed aan heb gedaan om zoveel te wandelen.”

Windstreken

Erwin Brentjens begon zijn wandelingen in Turnhout en omgeving. Hij vertrok steeds te voet van thuis uit, want niet-essentiële autoverplaatsingen waren in het begin van de lockdown nog uit den boze. “Op een bepaald moment had ik alle windstreken en tussenwindstreken vanuit mijn woning gedaan. Toen de maatregelen versoepeld werden, ben ik ook natuurgebieden elders in de Kempen gaan opzoeken.”

Medailles

De afstand varieerde van dag tot dag. “Vroeger heb ik veel wedstrijden gelopen en won ik meer dan vijftig medailles. Bij dat lopen primeerde de afstand en de tijd. Waar je loopt, is bijzaak. Maar tijdens de wandelingen was de afstand bijzaak. Ik was de hele dag weg in de natuur. Dat was het belangrijkste.”

Kasteel

In totaal 88 dagen op een rij trok hij de natuur in. De mooiste foto’s die hij onderweg maakte, deelde Erwin via sociale media. “Ik kreeg vaak reacties dat mensen niet wisten dat er zoveel mooie plaatsen zijn in de Kempen. Op vraag van die mensen heb ik de mooiste wandelingen opgelijst om in groep nog eens over te doen. Zo heeft bijvoorbeeld de wandeling in de bossen van de Merode in Westerlo me aangegrepen. Dat was prachtig, met het kasteel er bij. Ook de wandeling aan oude watermolen in Grobbendonk met de vistrappen en de val voor de Chinese wolhandkrab was mooi. In Turnhout en omgeving staat het Vennengebied met stip op nummer één. Ik heb het broedseizoen daar helemaal meegemaakt. De stilte werd er gebroken door het gekrijs van allerhande soorten vogels.”

Politiek

Nu het normale leven stilaan terug op gang komt, heeft Erwin Brentjens geen tijd meer om er dagelijks op uit te trekken in de Kempense bossen. Hij werkt als reisleider bij Reizen Lauwers en heeft prospecties in Nederland, Duitsland en Frankrijk voor de boeg. Of hij op politiek vlak nog ambities heeft? “Zeg nooit nooit. Ik blijf alle politiek op de voet volgen. De voorbije weken ben ik vaak spontaan door mensen aangesproken om hun frustraties te bespreken over de plaatselijke en nationale politiek.”