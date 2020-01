Opnieuw ongeval aan uitrit parking Carrefour Jef Van Nooten

23 januari 2020

16u21 4

Een 79-jarige vrouw is donderdagnamiddag rond 14.10 uur gewond geraakt op de Parklaan in Turnhout. Het slachtoffer, V.G.S. uit Turnhout, werd op haar fiets aangereden door een auto die van de parking van Carrefour kwam gereden. De fietsster is met lichte verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis gebracht.