Opnieuw geweld tegen Turnhoutse pizzakoerier: “Zonder aanleiding zware klap op mijn hoofd” Politie kan verdachte (28) klissen met hulp van 16-jarig slachtoffer Redactie

18 oktober 2019

05u20 0 Turnhout Voor de Voor de tweede keer in enkele dagen is in Turnhout een pizzakoerier het slachtoffer geworden van een gewelddadig incident. De 16-jarige Bram kreeg dinsdagavond een zware slag tegen het hoofd. “Zomaar uit het niets. Zonder enige aanleiding”, getuigt Bram. De 28-jarige verdachte was eerder die avond ook al betrokken bij een incident in het drugsmilieu. Hij kon met hulp van de pizzakoerier worden opgepakt.

Eerder deze week raakte bekend dat een 16-jarige koerier van Pizza Talia, een pizzeria op de Grote Markt in Turnhout, zaterdagmiddag op klaarlichte dag werd overvallen. De jongeman werd in de Warandestraat beroofd van zijn geld, zo’n 165 euro.

De pizzakoeriers van Pizza Talia waren onder de indruk van de overval, maar gingen vol goede moed terug aan het werk. Zoiets was een alleenstaand geval, toch? Niet dus. Dinsdagavond werd een andere koerier van Pizza Talia het slachtoffer van zinloos geweld.

Vuistslag

Het incident deed zich rond 23.30 uur voor aan de Steenweg op Antwerpen in Turnhout, ter hoogte van het Gulf-tankstation. “Ik was op weg om pizza’s te leveren toen ik iemand hoorde roepen. Ik wist niet waar het vandaan kwam, en stopte. Ik keek rond en kreeg uit het niks een vuistslag op mijn helm”, getuigt de 16-jarige Bram.

Na de slag werd de aanvaller ook verbaal agressief. Hij tierde dat de pizzakoerier het moest afbollen. Bram reed weg, maar hield een eindje verderop halt om de politie te bellen. “De politie was zo’n 5 à 7 minuten later ter plaatse. Aan de telefoon vroegen ze me om de dader van op een afstand te volgen. Zo kon ik zijn precieze locatie blijven doorgeven, en heeft de politie hem kunnen arresteren. Hij zou diezelfde avond al meer amok hebben gemaakt op andere plaatsen. Blijkbaar heeft hij aan de politie verklaard dat hij me geslagen heeft omdat ik hem al even belaagde, maar ik weet niet hoe hij daar bij komt. Ik ken hem niet en was gewoon pizza’s aan het leveren.”

Diefstal

De verdachte die door de politie werd opgepakt, is een 28-jarige man uit Turnhout. De man en zijn familie zijn geen onbekenden voor het gerecht. “Hij was eerder die avond inderdaad ook al betrokken geweest bij een ander incident”, bevestigt een woordvoerder van het parket in Antwerpen. “Hij had een gsm gestolen, een diefstal die zich afspeelde in het drugsmilieu.”

De man werd voor de onderzoeksrechter geleid. Die heeft de man aangehouden voor diefstal, en opzettelijke slagen en verwondingen aan een minderjarige.

Nieuwe helm

Vrijdagvoormiddag verschijnt de verdachte voor de raadkamer die zich over zijn verdere aanhouding moet buigen. Wanneer het later tot een proces komt, zal de 16-jarige pizzakoerier zich burgerlijke partij stellen. “Gelukkig had ik mijn helm op, maar dat neemt niet weg dat ik zware hoofdpijn had door het geweld. Hij heeft er ‘volle bak’ op geslagen”, getuigt Bram. “Ik ben naar dokter geweest en hoop later voor de rechtbank ook een schadevergoeding te krijgen voor mijn helm. Zo’n helm kost al snel 200 euro. Motorspecialisten hebben me aangereden een nieuwe helm te kopen omdat er door de klap binnenin een scheur kan zitten.”

Bram is intussen wel weer aan het werk als pizzakoerier. “De schrik zit er nu wel in om ’s avonds te leveren.”