Oplichters kopen Volkswagens Golf met valse briefjes van 100 euro Toon Verheijen

26 februari 2020

16u32 0 Turnhout De correctionele rechtbank in Turnhout heeft twee Gentenaars van Bulgaarse origine veroordeeld tot een effectieve werkstraf van 240 uren en een boete van 800 euro.

De twee mannen kochten in de loop van 2019 in zowel Turnhout, Gent en Aalst via de website 2dehands.be een Volkswagen Golf voor bedragen tussen de 1.100 en 2.950 euro. Ze spraken met de verkopers af en betaalden het voertuig cash met briefjes van 100 euro. De verkoper in Turnhout trok echter enkele dagen na de verkoop aan de alarmbel. Toen hij in de winkel wilde betalen met de briefjes, bleken die vals te zijn. De man stapte meteen naar de politie en maakte ook de camerabeelden over die hij toevallig had van de verkoop. Later werd de bewuste Volkswagen Golf onderschept in Bulgarije. De twee mannen wilden de drie Volkswagens in Bulgarije verkopen.