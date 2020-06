Opgelet: nieuwe uren voor afvalophaling in zomervakantie Jef Van Nooten

30 juni 2020

13u31 15 Turnhout Wie tijdens de zomervakantie een afvalbak van IOK op straat zet, moet er een beetje vroeger bij zijn dan normaal. In juli en augustus starten de afvalophalingen al om 6.30 uur.

“In juli en augustus gaan de ophaalploegen van IOK afvalbeheer opnieuw over op een zomerregime. Voor het tweede jaar op rij starten alle afvalophalingen om 6.30 uur”, klinkt het bij IOK Afvalbeheer. “Op deze manier willen we het werk van de afvalophalers met het warme weer een beetje verlichten.”

Roze kleur

Op de ophaalkalenders die eind december werden bedeeld, werd hier al rekening mee gehouden. “De vroege ophalingen in juli en augustus staan daar in een opvallend roze kleur aangeduid. En ook via de andere communicatiekanalen werden al persoonlijke berichten hierover gestuurd.”

7 uur

Tijdens de rest van het jaar starten de afvalophalingen pas om 7 uur. Behalve in Hoogstraten, Mol en Turnhout. “Daar zijn de inwoners de vroege ophalingen al gewoon. Daar starten de afvalophalingen het hele jaar door om 6.30 uur. Dit is ook het geval in de centrumstraten in Geel en Herentals.”