Open Vld pleit voor aanleg van regenboogzebrapad Jef Van Nooten

29 februari 2020

10u36 3 Turnhout Open Vld in Turnhout pleit er voor om een regenboogzebrapad aan te leggen in de stad. “Om meer aandacht te vragen voor de strijd tegen homo- en transfobie”, zegt Bart Voordeckers.

Bijna drie jaar geleden stelde Open Vld op de gemeenteraad al eens voor om – in navolging van steden zoals Brussel en Antwerpen - ook in Turnhout een regenboogzebrapad aan te leggen. Het stadsbestuur ging toen niet in op het voorstel. Nadat eerder in Rijkevorsel en Westerlo zo’n regenboogzebrapad werd aangelegd, en ook Beerse van plan is er één aan te leggen, brengt Bart Voordeckers het voorstel maandagavond opnieuw op de gemeenteraad van Turnhout.

Straatbeeld

“Op de commissie van 15 januari 2020 werd de deelname van Turnhout aan de PAARS-campagne voorgesteld. Een wereldwijde campagne tijdens de week van 17 mei om het LGBTQ+-thema bespreekbaar maken”, zegt Bart Voordeckers. “Het is een goed signaal dat we deze campagne als stadsbestuur ondersteunen, het zou nog een veel beter signaal zijn als we deze steun niet enkel publiek maken tijdens deze ene week, maar wel het ganse jaar door in het straatbeeld.”

17 mei

Open Vld hoopt dat het regenboogzebrapad tegen 17 mei kan aangelegd worden, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.