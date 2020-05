Open VLD lanceert voorstel: “Laat studenten samen blokken in FUTUR, sporthal of Warande” Jef Van Nooten

20 mei 2020

09u29 0 Turnhout Open VLD in Turnhout roept het stadsbestuur op om bijkomende inspanningen te leveren om locaties te voorzien waar studenten samen kunnen blokken. Omdat studenten ver genoeg uit elkaar moeten zitten, denkt Bart Voordeckers bijvoorbeeld aan de FUTUR, de sporthal in het Stadspark of de Warande.

Met de maand juni staat ook de examenmaand bij uitstek voor de boeg. Ook in coronatijden. Omdat samen studeren de jongste jaren aan populariteit heeft gewonnen, stelde stad Turnhout de voorbije jaren studeerplekken beschikbaar in de bibliotheek, de Wollewei en zelfs in woonzorgcentrum De Wending. “Studeren in de bibliotheek of het woonzorgcentrum, dat zal dit jaar allesbehalve vanzelfsprekend zijn. De nood zal daarentegen niet kleiner zijn. Hogescholen en universiteiten kunnen zelf ook minder plekken aanbieden omdat ze voldoende ruimtes nodig hebben om examens te organiseren volgens de afstandsregels”, zegt Bart Voordeckers (Open VLD). “Daarom zou ik willen vragen of het stadsbestuur geen bijkomende inspanning kunnen doen om samenstudeerplekken aan te bieden.”

FUTUR

Bart Voordeckers denkt daarbij in de eerste plaats aan locaties met voldoende ruimte die omwille van de coronamaatregelen op dit moment niet of nauwelijks gebruikt kunnen worden. “Zoals bijvoorbeeld de FUTUR, de sporthal in het Stadspark of zelfs de Warande. Voor veel studenten biedt dit een oplossing omdat ze niet beschikken over een locatie waar ze zich ongestoord kunnen focussen op de leerstof.”

Open VLD lanceert het voorstel op de gemeenteraad van maandag 25 mei.