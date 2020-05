Onvoorstelbaar: politie moet al voor derde keer in vier weken coronafeestje stilleggen in zelfde appartement Jef Van Nooten

06 mei 2020

08u09 14 Turnhout De politie in Turnhout heeft dinsdag een illegaal coronafeestje stil gelegd in een appartement in Turnhout. Opmerkelijk: het was al de derde keer in vier weken dat de politie in hetzelfde appartement moest binnenvallen. De bewoner riskeert voor de rechtbank te moeten verschijnen.

Enkele weken geleden brachten we een artikel over een politietussenkomst op een homeparty op 14 april in een appartement in Turnhout. De aanwezigen verstopten zich toen op het balkon en in een kast om zich aan de politie te onttrekken, maar werden toch ontdekt door de agenten. “Wel, in datzelfde appartement moesten onze collega’s dinsdagavond opnieuw langsgaan. Alweer voor een homeparty”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie in Turnhout. “Opnieuw had de bewoner een aantal vrienden uitgenodigd voor een gezellig onderonsje met muziek en drank.”

Rechtbank

De politieagenten stelden vijf processen-verbaal op. “Want wie al eerder tegen de lamp liep omdat hij de coronamaatregelen niet naleefde, riskeert te moeten verschijnen voor de rechtbank”, vervolgt de politiewoordvoerder.

Proefstuk

Nu blijkt bovendien dat de bewoner ook met het coronafeestje op 14 april al niet aan zijn proefstuk toe was. Het was toen al de tweede keer. Het feestje van dinsdagavond was dus al de derde keer dat hij de coronamaatregelen aan zijn laars lapte. “Het was dinsdagavond al de derde keer in vier weken dat onze ploegen in hetzelfde appartement een homeparty moesten stilleggen”, bevestigt de politiewoordvoerder. “Ook op 8 april maakten onze collega’s al eens een einde aan een illegaal feestje met vrienden in datzelfde appartement. Ook toen werden er al 8 boetes van 250 euro uitgeschreven.”

Boosheid

Ondanks de hardnekkigheid van deze bewoner is de politie over het algemeen tevreden over de manier waarop de inwoners van Turnhout de coronamaatregelen opvolgen. “Ook al blijven sommigen volharden in de boosheid, toch willen we iedereen die er de voorbije weken wél alles aan heeft gedaan om de opgelegde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zo goed mogelijk na te leven, héél erg bedanken. Jullie verdienen alvast een dikke duim.”