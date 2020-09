Ontsnapte gevangene Oualid Sekkaki (26) gearresteerd in Limburg Wouter Demuynck

03 september 2020

22u27 0 Turnhout Oualid Sekkaki (26), die op 19 december ontsnapte uit de gevangenis in Turnhout, is donderdagavond in Limburg gearresteerd door de federale wegpolitie van Lummen. De laatste dagen zaten de politiediensten hem kort op de hielen.

Oualid Sekkaki - broer van ontsnappingskoning Ashraf - ontsnapte op 19 december 2019 door met vier andere medegevangenen over een muur te klimmen. Drie anderen werden enkele uren later opgepakt in de buurt, een vierde gevangene werd begin januari gevat in Nederland. Sekkaki bleef al die tijd voortvluchtig, al liet hij ongeveer een maand na zijn ontsnapping opnieuw van zich horen. Toen ontving de gevangenisdirectie een postkaartje met daarop ‘Groeten uit Thailand’.

Kort op de hielen

“Sinds zijn ontsnapping is alles in het werk gesteld om Oualid Sekkaki opnieuw van zijn vrijheid te beroven. De laatste dagen zaten de politiediensten hem kort op de hielen. Dat resulteerde dan vanavond (donderdagavond, red.) even na 19 uur in zijn arrestatie door de federale wegpolitie van Lummen”, klinkt het bij een woordvoerder van het parket. Sekkaki zal in eerste instantie naar de gevangenis van Hasselt worden gebracht.

Het parket van Antwerpen leidde - middels een recente wet - het onderzoek dat werd uitgevoerd door het FAST-team van de federale politie, in samenwerking met de politie Mechelen-Willebroek en de federale gerechtelijke politie van Antwerpen.