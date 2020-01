Ontsnapte gevangene (38) uit Turnhout opgepakt in Nederland Toon Verheijen

03 januari 2020

17u05

Bron: Belga 60 Turnhout In Nijmegen, in het oosten van Nederland, is vanmiddag een 38-jarige Nederlander aangehouden die twee weken geleden uit de gevangenis van Turnhout was ontsnapt. Het gaat om Abderrahim Baghat, die samen met Oualid Sekkaki (26) nog op vrije voeten was na de ontsnapping op 19 december. De arrestatie kwam er door de samenwerking tussen het Belgische en het Nederlandse FAST-team van de federale politie.

Op 19 december ontsnapten vijf gedetineerden tijdens hun avondwandeling uit de gevangenis aan de Wezenstraat in Turnhout, onder hen Oualid Sekkaki - broer van ‘ontsnappingskoning’ Ashraf Sekkaki - en Abderrahim Baghat. Ze konden over een 6 meter hoge muur klimmen. Kort nadien konden drie van hen alweer ingerekend worden.

Baghat en Sekkaki bleven voortvluchtig. De actieve speurtocht op het terrein rond de gevangenis werd kort daarna stopgezet. Het duo stond ook internationaal geseind. “Het onderzoek zat ondertussen bij de federale politie en het FAST-team deed er onder meer onderzoek naar”, zegt Rudy Remysen, woordvoerder van de politie Regio Turnhout. “Knap werk dat ze nu een van de twee hebben opgepakt. Hopelijk volgt de andere dan ook snel.”

Verstopt

Nu is Baghat gevat in Nederland. De Nederlandse politie was hem op het spoor gekomen op basis van informatie van de Belgische politie. Baghat had zich verstopt op een zolderruimte van een woning in Nijmegen toen hij werd ingerekend. De Nederlander werd in België tot 4,5 jaar cel veroordeeld voor verschillende vermogensdelicten. Hij moet nog meer dan 4 jaar zitten uitzitten. “We kunnen de arrestatie alleen maar bevestigen, maar geven verder geen commentaar”, klinkt het bij de federale politie. “De samenwerking tussen ons FAST-team en dat van Nederland was in elk geval perfect en dat heeft tot dit resultaat geleid. Over de andere voortvluchtige is er nog geen nieuws. Er lopen nog enkele onderzoeken.”

Het Belgische gerecht zal nu mogelijk om de uitlevering vragen van de verdachte. Naar welke gevangenis hij wordt overgebracht, zal pas later blijken, maar Turnhout zal het zeker niet worden.